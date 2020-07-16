تسجيل
19:28 GMT16 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

    حقيقة تهديد بوتين الرئيس التركي بسبب تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104477/75/1044777536_0:17:3214:1824_1200x675_80_0_0_99dd5aa30a7187df32cb69e7d415a7c0.jpg.webp
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202007161046021697-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF/

    تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يدعي تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بسبب قرار أنقرة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد.

    ولكن في حقيقة الأمر هذا مجرد إدعاء غير حقيقي، فالكرملين أكد أكثر من مرة أن بوتين يعتبر ذلك "شأنا تركيا داخليا".

    آيا صوفيا في إسطنبول
    © Fotolia / Mikhail Markovskiy
    الكرملين: موسكو ترحب بتصريحات أنقرة ببقاء "آيا صوفيا" كنصب تذكاري

    ويظهر في هذا المنشور المزيف صورة تجمع بوتين مع مسؤولين روس، بينهم البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

    وكتب على المنشور أن بوتين قال: "خطوة أردوغان، جاهلة وغبية، ونستطيع مسحها من على الخريطة إذا أردنا".

    ويظهر في الصورة المزيفة أنها ملتقطة خلف أيقونة القديس قسطنطين الكبير، المعروف باسم ناصر المسيحيين.

    ولكن الحقيقة أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن ذلك الأمر "شأنا داخليا تركيا" وإن كانت قد رحبت بتصريحات أنقرة بإبقاء "آيا صوفيا" تراثا للبشرية مفتوحا للجميع.

    وقال المتحدث الروسي للصحفيين، يوم الثلاثاء في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "على المستوى الرسمي، كررنا أن هذه مسألة داخلية للجمهورية التركية، ولا يمكننا أن نتدخل فيها ولن نتدخل فيها. ومن المهم بالنسبة لنا أن تحافظ آيا صوفيا، بوصفها أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي، على ما هي عليه وأنها مفتوحة لأولئك الذين يأتون إلى تركيا، سواء كانوا سياحا أو غير ذلك. نحن سمعنا تصريحات الزملاء الأتراك والرئيس التركي حول أن آيا صوفيا سيتم الحفاظ عليها وأن الدخول إليها سيظل مفتوحا، وهذا ما يدعو إلى الرضا".

    ​وأشار بيسكوف إلى أن الاحتجاج العلني الذي حدث روسيا بين الأرثوذكس كان عاطفيا للغاية وربطه بالأهمية المقدسة العميقة لآيا صوفيا بالنسبة للأرثوذكس، وبالنسبة لجميع المسيحيين. وهذا يفسر رد الفعل العاطفي، بما في ذلك رد فعل البطريرك.

    ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين، انتباه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الصدى الواسع في روسيا جراء القرار بتغيير وضع آيا صوفيا.

    هذا ومن جانبه، أوضح أردوغان لبوتين أنه سيتم ضمان وصول جميع الراغبين، بما في ذلك المواطنين الأجانب، إلى هذا المعلم الثقافي وكذلك الحفاظ على المقدسات المسيحية الموجودة في آيا صوفيا.

    أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
    © Sputnik . Michael Klimentyev
    بوتين يؤكد لأردوغان الصدى الكبير لقرار تغيير وضع آيا صوفيا في روسيا

    أما وحدة التحقق من الأخبار المزيفة لدى وكالة "فرانس برس" فكشفت أن اللوحة الظاهرة في نفس المنشور المزيف، والتي يظهر فيها القديس قسطنطين، مزيفة أيضا وتم اقتطاعها من صورة تعود للرسام السوفيتي، فاسيلي نيكولاييفيتش ياكوفليف عام 1942، وتصوّر الأسقف ياروسلافسكي لدى تلاوته خطاباً وطنياً تناول فيه انتصار الجيش السوفييتي في ذكرى اندلاع الحرب العالمية الثانية.

    وكان الرئيس التركي قد وقع، يوم الجمعة الماضي، مرسوما بتحويل متحف آيا صوفيا الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 تموز/يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.

    وجاء المرسوم إثر إلغاء المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار الحكومة الصادر عام 1934 بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، واعتبرته غير قانوني.

    وتم بناء كاتدرائية آيا صوفيا في القرن السادس الميلادي تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.

    لكن بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (انتهت عام 1918 بهزيمة الدولة العثمانية وحلفائها دول المركز أمام دول الحلفاء)، قرر رئيس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في عام 1934 تحويل الصرح إلى متحف، وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الموقع على لائحتها للتراث العالمي.

    انظر أيضا:

    اليونان تصف قرار تركيا بشأن آيا صوفيا بالـ"تافه"
    أول بيان حول زوار ورسومات "آيا صوفيا" الكنسية من "الشؤون الدينية التركية"
    تركيا تكشف مصير الصور والرسومات في "آيا صوفيا" بعد تحويلها لمسجد
    السلطات التركية توقع بروتوكولا يبقي "آيا صوفيا" ضمن معالم التراث العالمي
    بوتين يؤكد لأردوغان الصدى الكبير لقرار تغيير وضع آيا صوفيا في روسيا
    الكرملين: موسكو ترحب بتصريحات أنقرة ببقاء "آيا صوفيا" كنصب تذكاري
    الكلمات الدلالية:
    كاتدرائية آيا صوفيا, روسيا, تركيا, الرئاسة التركية, رجب طيب أردوغان, دميتري بيسكوف, الكرملين, فلاديمير بوتين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروبوت الكنغر التابع لشركة تيلي إكزيستنس (Telexistence) للتكنولوجيا، خلال جلسة تصوير في طوكيو، اليابان 3 يوليو 2020
    "روبوت الكنغر"...الموظف الجديد في محلات اليابان
    حذف فلسطين من الخرائط...حسنا غوغل.. أين أنا؟
    حذف فلسطين من الخرائط...حسنا غوغل.. أين أنا؟
    مراحل تطوير واختبار اللقاح
    مراحل تطوير واختبار اللقاح المضاد لكورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك