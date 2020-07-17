تويتر: القراصنة يستهدفون نحو 130 حسابا في اختراق الأربعاء الهائل

أعلنت خدمة دعم شركة "تويتر"، اليوم الجمعة، عن اختراق نحو 130 حسابًا على شبكة التواصل الاجتماعي، خلال الاختراق الهائل الذي طال العديد من الحسابات البارزة يوم الأربعاء الماضي.

وجاء في البيان: "لقد اتخذنا خطوات صارمة لحماية أنظمتنا أثناء التحقيقات الجارية. ما زلنا في صدد تقييم الخطوات الطويلة المدى التي قد نتخذها وسنشارك المزيد من التفاصيل في أقرب وقت ممكن".

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020

وتابع البيان: "بناء على معلوماتنا الحالية، نعتقد أن نحو 130 حسابًا استهدفه القراصنة بطريقة أو بأخرى كجزء من الحادث. بالنسبة لمجموعة صغيرة من هذه الحسابات، تمكن المهاجمون من الاستيلاء على الحسابات ثم إرسال تغريدات منها".

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020

وتعرضت حسابات رسمية على موقع "تويتر"، يوم الأربعاء 15 يوليو / تموز الجاري، تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأمريكية مثل آبل وأوبر، لعملية قرصنة ضخمة الأربعاء الماضي، تمكن القراصنة خلالها من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

ومنعت "تويتر" مؤقتا بعض الحسابات الرسمية على الأقل من نشر أي رسائل على مدى ساعات في خطوة غير معتادة، وقالت إنها لن تعيد الخدمة إلا بعد التأكد من أن ذلك أصبح آمنا.