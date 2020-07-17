هل تقف وراءه إيران؟... إسرائيل تتعرض إلى هجوم سيبراني جديد 

ذكرت صحيفة عبرية أن إسرائيل تعرضت إلى هجوم سيراني جديد، دون إلحاق أضرار تذكر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن منشأتي مياه إسرائيليتين تعرضتا لهجومين سيبرانيين ، أخيرا، دون إلحاق أضرار، الأول مضخة في منطقة الجليل الأعلى، والآخر منشأة في منطقة تقع إلى الجنوب من القدس.

وأوردت الصحيفة أن الهجومين يتبعان سلطة المياه الإسرائيلية، في منشأتي صرف صحي صغيرتين في القطاع الزراعي، وتم إصلاحهما فورا وبشكل مستقل بواسطة المسؤول المحلي في الكيبوتس "قرية تعاونية" والمنشأة، دون أضرار بالخدمة أو تأثير على عمل المنشأتين.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه سبق أن شهدت إسرائيل هجومين مشابهين، في 24 و25 أبريل/نيسان الماضي، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حينئذ، إن إيران هي المسؤولة عن الهجومين، وأن إيران استخدمت فيهما خوادم أمريكية، واستهدفت 6 منشآت مياه في أنحاء إسرائيل.