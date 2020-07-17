حتى في حفلات الزواج وفي الجنازات... برشلونة تحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص

قالت رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو، اليوم الجمعة، إن حظرا على التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص في عاصمة إقليم كتالونيا سيدخل حيز التنفيذ غدا في نطاق حزمة إجراءات للحد من زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن كولاو قولها في مؤتمر صحفي "يتعين علينا أن نتجنب التجمعات التي تزيد على عشرة أشخاص... سيتم السماح فقط لعشرة أشخاص (بالتجمع) في حفلات الزواج وفي الجنازات ابتداء من السبت".

وحثت السلطات في إقليم كتالونيا، الذي يسكنه نحو أربعة ملايين نسمة، السكان اليوم الجمعة بمن فيهم سكان برشلونة عاصمة الإقليم بالبقاء في المنازل.

وكانت ماريا خيسوس مونتيرو المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، قد قالت في وقت سابق، إن إسبانيا لن تفتح حدودها مع المغرب إلا في حال التوصل إلى اتفاق على المعاملة بالمثل يسمح للإسبان بدخول البلد الواقع في شمال أفريقيا.

والمغرب ضمن مجموعة من 15 دولة ستدرج على قائمة وجهات السفر الآمنة التي سيكشف عنها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم، بحسب مانشرته "رويترز".

وكانت إسبانيا قد أعلنت في 21 يونيو الجاري: إنها "ستسمح للسائحين البريطانيين بالدخول دون الاضطرار للبقاء في حجر صحي على الرغم من أنهم سيخضعون لعزل مدته 14 يوما لدى عودتهم إلى بلادهم".