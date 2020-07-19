قتلى وجرحى في حادث انقلاب حافلة سياحية في كندا... فيديو وصور

وذكر التقرير أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.

We’ve seen 3 helicopters and at least half a dozen ambulances leave the scene here at the Columbia Icefields after bus rollover: https://t.co/ySenPBnc6i #jasper #yyc pic.twitter.com/9SOuP4lhlN — Teri Fikowski (@TeriFikowski) July 19, 2020

وقالت وسائل إعلام إن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبل الجليدي انقلبت، ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها إن ثلاثة بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة. وفقا لـ "رويترز".

وأشار التقرير إلى أن طائرات هليكوبتر نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفا أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.