وفيات كورونا تفتك بالبرازيل وإصابة وزير رابع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الاثنين، تسجيل 20257 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأن حالات الوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه تجاوزت 80 ألفا.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم من حيث حالات العدوى بعد الولايات المتحدة، إلى مليونين و118646، في حين بلغت الوفيات إجمالا 80120 بعد تسجيل 632 وفاة جديدة، وفقا لرويترز.

يأتي ذلك بينما قال وزيران آخران بالحكومة إنهما أصيبا بالفيروس المستجد، ليرتفع عدد الوزراء المصابين إلى أربعة.

وأعلن وزير المواطنة أونيكس لورينزوني ووزير التعليم المعين حديثا ميلتون ريبيرو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن نتائج فحوصاتهما جاءت إيجابية وأنهما خضعا للحجر الصحي.

وقال لورينزوني على حسابه على تويتر، إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس وخضع للفحص يوم الجمعة.

وأضاف أنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل هيدروكسي كلوروكين وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثارا إيجابية".

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

وأثبتت نتائج فحوص أوجوستو هيلينو، مستشار الأمن القومي لبولسونارو، ووزير المناجم والطاقة بينتو ألبوكيركي، إيجابية إصابتهما بالفيروس أيضا.