"لا أحد أكثر وطنية مني"... ترامب يدافع عن ارتدائه الكمامة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية من أجل مكافحة تفشي جائحة "كورونا" بالعمل "الوطني"، في وقت رفض فيه سابقا ارتداءها.

الرئيس الأمريكي وعبر صفحته الخاصة في "تويتر"، نشر تغريدة دعى فيها الى ارتداء الكمامة، واصفا نفسه بـ"الأكثر وطنية".

وجاء في التغريدة التي استخدم فيها صورة له مرتديا الكمامة وباللون الأبيض والأسود، قائلا "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني".

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

هذا وكان ترامب قد ظهر لأول مرة مرتديا الكمامة الطبية، خلال زيارة قام بها إلى منشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.

كما وصرح في وقت سابق أنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.