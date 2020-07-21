وزير فرنسي: حريق كاتدرائية نانت ربما يكون غير متعمد

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إنه ليس هناك ما يشير في هذه المرحلة إلى أن الحريق الذي نشب في كاتدرائية تعود للقرن الخامس عشر في مدينة نانت غربي فرنسا كان متعمدا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دارمانين، قوله للمشرعين في البرلمان: "في هذه الساعة ليس هناك ما يشير إلى أنه عمل إجرامي".

وأضاف أن "تحقيقا قد فتح. قد يتبين أنه حادث ".

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية، يوم السبت الماضي، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن العشرات من رجال الإطفاء من احتواء الحريق بعد ساعات.

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تويتر من بروكسل، حيث كان يحضر قمة أوروبية "بعد نوتردام، كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولس تحترق. ندعم فرق الإطفاء التي تواجه كل المخاطر لإنقاذ الجوهرة القوطية".