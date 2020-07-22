مصرع 9 جنود في تحطم مروحية عسكرية كولومبية

أعلن الجيش الكولومبي، يوم الثلاثاء، تحطم طائرة مروحية عسكرية كولومبية ومصرع تسعة وإصابة ستة آخرين.

وأكد الجيش الكولومبي، أن شخصين من بين الذين كانوا على متن الطائرة مازالا مفقودين.

وعثر على حطام المروحية وهي من طراز بلاك هوك (UH-60) في وقت سابق من يوم الثلاثاء، على طول نهر إنريدا، جنوب شرقي كولومبيا.

#BREAKING Nine soldiers confirmed dead in Colombia helicopter crash: army pic.twitter.com/fQNM8h3Z5x — AFP news agency (@AFP) July 21, 2020

وأضاف الجيش في بيانه أنه "في الموقع الذي تحطمت فيه المروحية، قال أشخاص بالمنطقة أن 17 من أفراد الجيش الوطني كانوا على متن الطائرة"، وفقا لوكالة فرانس برس.

Colombia: Nine soldiers died in a helicopter crash on Inírida river. Black Hawk EJC2176 was part of an assault operation against the alias 'Ivan Mordisco' camp. Two uniformed men are still missing. 21-07-2020 pic.twitter.com/9ao7MUpReh — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) July 22, 2020

وجاء في البيان أيضا أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب، بينما يواصل فريق إنقاذ خاص "البحث" عن الضحايا المفقودين.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، تحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية أخرى بالقرب من بوجيكا، في قسم كونديناماركا، وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم، مات ثلاثة منهم، وفقا لوسائل إعلام محلية.