الصين تحذر طلابها في أمريكا من عمليات استجواب تعسفية

وجهت السلطات الصينية تحذيرا لطلابها الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، من إمكانية تعرضهم لعمليات استجواب تعسفية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، وقالت: "الصين تدعو طلابها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحذر من توقيفات وعمليات استجواب تعسفية".

#عاجل: #الصين تدعو طلابها في الولايات المتحدة إلى "التنبه" من توقيفات وعمليات استجواب "تعسفية"#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 22, 2020

وذكرت شبكة تلفزيون الصينية الدولية على "تويتر" أن "الصين تدين بشدة طلب الولايات المتحدة الأمريكية غير المعقول بغلق القنصلية العامة الصينية في هيوستن".

عاجل: #الصين تدين بشدة طلب #الولايات_المتحدة غير المعقول بغلق القنصلية العامة الصينية في هيوستن — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 22, 2020

بينما لفتت "فرانس برس" إلى قول واشنطن إن "القنصلية الصينية في هيوستون تم إغلاقها لحماية الملكية الثقافية الأمريكية".

#عاجل: #واشنطن تعلن أن القنصلية الصينية في هيوستون أغلقت "لحماية الملكية الثقافية الأميركية" #فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) July 22, 2020

وقالت في تدوينة أخرى إن "بكين تتهم واشنطن بالافتراء إثر اتهامات حول قرصنة أبحاث عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وتهدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء تأشيرات الدخول للطلاب والباحثين الصينيين من الذين لهم علاقة بالكليات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وذكر تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن المسؤولين الأمريكيين يناقشون طرقا مختلفة "لمعاقبة الصين" على أفعال تتعلق بالمنطقة الإدارية الخاصة بالحكم الذاتي في البلاد، هونغ كونغ.

واشنطن تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول لبعض الطلاب الصينيينhttps://t.co/mtNEDD1W4p — sputnik_ar (@sputnik_ar) May 28, 2020

وبحسب التقرير، قد يؤثر الإجراء الجديد على 3 آلاف طالب على الأقل، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في مشاريع بحثية مهمة.

ويصل إجمالي الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 360 ألف طالب.