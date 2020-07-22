بومبيو يوضح سبب إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، سبب القرار الذي صدر، في وقت سابق، بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقال الوزير الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي، إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن جاء بسبب تدخلات الحزب الشيوعي.

بومبيو: إغلاق قنصلية الصين في هيوستن جاء بسبب تدخلات الحزب الشيوعي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 22, 2020

​وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأمريكية.

ووفقا لها، الولايات المتحدة لا تنوي تحمل انتهاكات السيادة من قبل جمهورية الصين وتخويف مواطنيها.

وشددت أورتاغوس على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصر على مبادئ العدالة والمعاملة بالمثل في العلاقات الأمريكية الصينية.