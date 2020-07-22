المتحدث باسم "العدالة والتنمية" التركي: تصريحات رئيسة اليونان تظهر جهلها بالتاريخ والقانون

قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، عمر جليك، إن تصريحات رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، الأخيرة حول "آيا صوفيا" تظهر جهلها بالتاريخ والقانون.

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات جليك جاءت في بيان أصدره ردا على تصريحات رئيسة اليونان ، التي زعمت فيها أن تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد "سيقوض أسس التسامح ويعمق الفجوة بين الثقافات والأديان".

وأضاف جليك أن "اليونان أطلقت حملة دعاية سوداء جديدة ضد تركيا عقب قرارها في إرجاع آيا صوفيا إلى مسجد"، مشيرا إلى أن حديث ساكيلاروبولو عن التسامح الديني، في الوقت الذي لا تضم فيه عاصمة بلادها أثينا إلا مسجدا واحدا، يعتبر مثالا واضحا عن ازدواجية المعايير اليونانية.

وأردف أن "قيام اليونان باستيعاب التسامح الديني، ومواجهة عمليات الصهر القومي، والابتعاد عن معاداة الإسلام وتركيا، يعتبر من أولى الخطوات في طريق مضيها نحو الدولة العلمانية".

ويشار إلى أن رئيسة اليونان، كاترينا ساكلاروبولو، قد دعت البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان للتدخل لمنع تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، لافتة إلى أنها أبلغته مدى تقويض القرار التركي "لأسس التسامح ومدى تعميقه للفجوة بين الثقافات والأديان".

وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.