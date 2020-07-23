"تويتر" تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اختراق الحسابات

قالت شركة "تويتر" إن المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها الأسبوع الماضي، على الأرجح، اطلعوا على الرسائل المباشرة في 36 حسابا منها حساب مسؤول منتخب في هولندا.

ونشرت "تويتر" أمس الأربعاء، في تغريدات من حساب دعم خاص بها وفي منشور تم تحديثه على مدونة إنه ليس لديها ما يشير إلى اطلاع المتسللين على رسائل أي مسؤولين منتخبين آخرين.

وكانت "تويتر" قد أعلنت أن المتسللين أرسلوا تغريدات من 45 حسابا، من بينها حسابات شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك وبيل غيتس ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ورفضت "تويتر" الرد على سؤال من "رويترز" عما إذا كان من بين الستة والثلاثين حسابا التي اطلع المتسللون على رسائلها أية حسابات رسمية من تلك التي تحمل علامة تؤكد صحة نسبها لأصحابها من المشاهير والمسؤولين وبعض الإعلاميين.

To recap:

🔹130 total accounts targeted by attackers

🔹45 accounts had Tweets sent by attackers

🔹36 accounts had the DM inbox accessed

🔹8 accounts had an archive of “Your Twitter Data” downloaded, none of these are Verified — Twitter Support (@TwitterSupport) July 23, 2020

وبوجه عام، فإن كل من يتمكن من نشر تغريدات من حساب ما يكون بمقدوره أيضا قراءة الرسائل غير المحذوفة السابق إرسالها أو تلقيها.

وكانت "تويتر" قد قالت في وقت سابق إن المتسللين قاموا بتحميل قدر هائل من البيانات من ثمانية حسابات ليس من بينها أية حسابات رسمية.

8 is the number of accounts where an archive of "Your Twitter Data" was downloaded. This includes all of *your* account activity including DMs. None of the YTD downloads impacted Verified accounts. https://t.co/CchxHDTX2z — Twitter Support (@TwitterSupport) July 23, 2020

وقالت متحدثة باسم الشركة إن أداة التحميل لا تتيح الوصول إلى الرسائل على "تويتر".

وبالنسبة للحسابات التي أمكن اختراقها، قالت الشركة إنه كان بمقدور المتسللين الاطلاع على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لكن دون الوصول لكلمات السر السابقة.