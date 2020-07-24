أردوغان يتلو القرآن قبل صلاة الجمعة في مسجد "آيا صوفيا"... فيديو وصور

تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، آيات من القرآن الكريم، في مسجد "آيا صوفيا" قبيل أدائه أول صلاة جمعة فيه بعد 86 عاما.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاءت تلاوة أردوغان، في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجد.

تلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، آيات من القرآن الكريم، في مسجد "آيا صوفيا" قبيل أدائه أول صلاة جمعة فيه بعد 86 عامًا

وجاءت تلاوة أردوغان، في إطار البرنامج الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية لتلاوة القران الكريم، والأدعية في المسجدhttps://t.co/n76proUdYo pic.twitter.com/j68ybBND0c — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 24, 2020

وتلا أردوغان سورة الفاتحة والآيات الخمس الأولى من سورة البقرة.

وعقب ذلك، أنهى رئيس الشؤون الدينية علي أرباش البرنامج بقراءته للصلوات والأدعية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلو ما تيسر من القرآن الكريم قبل إقامة صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير. pic.twitter.com/gPhRbcrSsG — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) July 24, 2020

واتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

وأعربت اليونسكو عن مخاوفها بشأن تأثيره على القيمة العالمية للموقع ودعت السلطات التركية "للدخول في حوار" حول هذه المسألة.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركية محمد نوري إرسوي، في وقت سابق، إن بلاده وقعت بروتوكولا بموجبه سيتم بقاء "آيا صوفيا" ضمن معالم التراث العالمي.

وتعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، بأن بلاده ستواصل الحفاظ على "آيا صوفيا" في إسطنبول كموقع للتراث العالمي لليونسكو بعد تحويله إلى مسجد.

وتأسست كاتدرائية آيا صوفيا من قبل الإمبراطور المسيحي جستنيان وتم افتتحاها في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 537 الميلادية. وظلت هذه الكاتدرائية المعبد الأكبر في العالم المسيحي على مدى أكثر من ألف عام.