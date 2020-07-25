لحظة إزالة الشارة الأمريكية من على مبنى قنصليتها في الصين.. فيديو

أمرت السلطات الصينية بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو الواقعة جنوب غربي البلاد، وذلك في أحدث تصعيد لتوتر العلاقات بين الدولتين.

وأعلنت السلطات أن الخطوة هذه كانت "رداً ضرورياً" على الولايات المتحدة، التي طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc" البريطانية.

شاهد لحظة إزالة الشارة الأميركية من على مبنى قنصليتها في الصين#الشرق #Asharqnews pic.twitter.com/GDg4QEYpuX — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) July 25, 2020

​وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصاعدا في التوتر بسبب الخلاف حول عدد من القضايا الرئيسية.

ودانت السفارة الصينية في واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، قرار إغلاق قنصليتها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات الشرعية الضرورية حال عدم إعادة النظر في القرار.

وأوضحت السفارة في بيان "ندين ونرفض بشدة قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن. هذا استفزاز سياسي"، وطالبت الولايات المتحدة بإعادة النظر بالقرار وإلا "سوف يتم اتخاذ التحركات الشرعية الضرورية".