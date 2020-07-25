نداءات بإخلاء المنازل.. "هانا" تتحول لإعصار وتتجه صوب أمريكا.. فيديو

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن العاصفة هانا تحولت، صباح اليوم السبت، لأول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020 ومن المتوقع وصولها لليابسة على ساحل ولاية تكساس الأمريكية بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي أو في أول المساء.

وأضاف المركز أن "الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقي من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومترا في الساعة".

وأشار المركز، ومقره ميامي، إلى أنه "من المتوقع أن يكتسب الإعصار قوة إضافية قبل وصوله لليابسة لكنه سيضعف سريعا لدى توغله فيها".

مع اقتراب العاصفة "هانا"، حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم.

وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية "هانا" هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد، وفقا لـ "رويترز".

وازدادت قوة العاصفة هانا، ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس اليوم السبت كإعصار من الفئة الأولى تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إنه "من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك".