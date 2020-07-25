روحاني يدعو لمراعاة القواعد الصحية خلال الاحتفال بعيد الأضحى

ناشد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، شعبه، اليوم السبت، مراعاة القواعد الصحية والوقائية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

وقال روحاني، في كلمة نقلتها وسائل إعلام محلية، "فلنقيم مناسباتنا الدينية العظمى في المساجد والمراكز الدينية في سياق اتباع التعليمات الصحية والوقائية المحددة".

وعن الاحتفال بذكرى عاشوراء، قال "فلتكن الكمامات هذا العام جزءا من مراسم العزاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 288839 حالة، اليوم السبت، وبلغت الوفيات الناجمة عنه 15484 حالة وفاة.

ورفعت البلاد تدريجيا منذ منتصف أبريل/ نيسان القيود التي فرضتها لكبح انتشار المرض، لكنها أعادت فرضها في معظم المناطق بعد حدوث زيادة حادة في الأعداد. وقرر المسؤولون اليوم السبت تمديد القيود أسبوعا آخر في العاصمة طهران.