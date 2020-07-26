وزير الدفاع البريطاني: سنعزز قدرتنا على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، يوم السبت إن بلاده ستعزز قدراتها على مواجهة تهديدات روسيا والصين في مجال الفضاء في إطار مراجعة حكومية للسياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

وأضاف الوزير في مقال بصحيفة "صنداي تليغراف" البريطانية أن الصين تشكل تهديدا أيضا لبلاده مشيرا إلى أنها تطور أسلحة لاستخدامها في الفضاء، بحسب "رويترز".

وكانت بريطانيا قالت يوم الخميس إنها تشعر بقلق من تجربة قمر صناعي روسي تضمنت إطلاق مقذوف "له خصائص السلاح".

وزاد التوتر بين بريطانيا وروسيا في الأسابيع الأخيرة إثر قرار لندن فرض عقوبات جديدة على موسكو بتهمة السعي للتدخل في الانتخابات التي جرت العام الماضي ومحاولة "التسلل إلى أبحاث خاصة بلقاح".

وقد نفت روسيا أكثر من مرة الاتهامات بمحاولات التأثير على العمليات الديمقراطية في دول مختلفة، ووصفها المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنها "خالية من الصحة تماما".

كما قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الذي يرعى أبحاث لقاح فيروس كورونا الروسي، إن الاتهامات البريطانية والكندية والأمريكية حول تورط موسكو في هجمات إلكترونية لسرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا، "محاولة لتشويه سمعة" اللقاح الروسي.