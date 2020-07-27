نتنياهو يعلق على عملية استهداف "حزب الله" لآلية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تواجه حادثا أمنيا خطيرا على حدودها الشمالية".

وقال نتنياهو، عقب جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إن "لبنان وحزب الله يتحملان مسؤولية أي اعتداء ينطلق ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما قال الجيش الإسرائيلي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس بأن "على السكان البقاء في المنازل ويحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن "حزب الله" استهدف آلية إسرائيلية في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن هذه العملية جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي.