وفاة جاكلين سوفاج التي تحولت إلى رمز للعنف الأسري في فرنسا

أعلنت أسرة جاكلين سوفاج، المرأة الفرنسية التي قتلت زوجها عام 2012، وأفرج عنها الرئيس السابق فرانسوا هولاند بعفو في 2016، أنها توفيت اليوم الأربعاء.

وبحسب "فرانس24"، تعتبر سوفاج رمزا لمسألة العنف الأسري في فرنسا، حيث شغلت قضيتها الرأي العام لفترة طويلة.

Mort de Jacqueline Sauvage, l'un des symboles des violences conjugales en France https://t.co/4TEpD9MHkz pic.twitter.com/DErN9NzxGw — FRANCE 24 – France (@F24ActuFrance) July 29, 2020

يذكر أنه في 2016، أصدر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، عفوا عن امرأة مدانة بقتل زوجها الذي اعتاد ضربها في استخدام نادر لتلك الصلاحية الرئاسية في فرنسا.

وكان حكم بالسجن لـ 10 سنوات قد صدر على جاكلين سوفاج لقتلها زوجها بالرصاص في 2012، بعد أن دأب على ضربها لعقود.

وطلبت بناتها الثلاث عفوا رئاسيا في محاولة حظيت بكثير من الدعاية ولقيت دعما من التماس على الإنترنت وقع عليه أكثر من 380 ألف شخص.

Jacqueline Sauvage est morte le 23 juillet dernier à l'âge de 72 ans. Battue par son mari pendant des décennies, elle avait été condamnée à 10 ans de prison après avoir abattu son époux en 2012. pic.twitter.com/Z1JLVk75kJ — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) July 29, 2020

وقام هولاند في بادئ الأمر بتخفيف الحكم في يناير/كانون الثاني قبل أن يمنحها العفو الكامل.

وسوفاج هي واحدة من شخصين استفادا من عفو رئاسي من هولاند. ففي 2013 خفف الحكم الصادر بحق فليب الشناوي الذي كان وقتها صاحب أطول فترة لنزيل في السجون الفرنسية قبل أن يفرج عنه بموجب عفو بعد 38 عاما خلف القضبان.