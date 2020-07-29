"رصدها القمر الصناعي"... الحرس الثوري ينشر صورة لقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، صورا، ملتقطة بواسطة القمر الصناعي "نور"، تظهر قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية في قطر.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "نشرت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري صورا ملتقطة بواسطة القمر الصناعي "نور" لرصد قاعدة "العديد" مركز تجمع القوة الجوية لقوات "سنتكوم" الإرهابية الأمريكية".

— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) July 29, 2020

وكانت القوة الجوفضائية قد أعلنت من قبل رصد منطقة مناورات "الرسول الأعظم (ص)" بواسطة القمر الصناعي "نور"، وتمكن القمر الصناعي "نور" من تصوير قاعدة "العديد" في قطر بصورة عالية الدقة.

وأطلقت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قبل عدة أشهر، القمر الصناعي العسكري "نور" ووضعته في مدار على بعد 425 كم عن سطح الأرض.

وتعد قاعدة "العديد"، في قطر، أكبر قاعدة جوية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ويوجد فيها حسب بعض المصادر 13 ألف عنصر أمريكي.