أمريكا تفرض عقوبات على الجيش السوري ونجل الرئيس الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف أفراد وكيانات.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال بيان للوزارة الأمريكية إن العقوبات تستهدف حافظ نجل الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الأولى في الجيش العربي السوري.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إن العقوبات شملت شخصًا و9 كيانات، بموجب قانون قيصر، وإن الإدارة الأمريكية تزعم أن رجال أعمال وشركات يطورون مشروعات على "أراضي النازحين".

يتبع...