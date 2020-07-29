بومبيو: عقوباتنا على دمشق تهدف إلى وقف "الحرب الوحشية" على السوريين

علق وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، على فرض بلاده عقوبات جديدة على دمشق، قائلًا إنها تأتي ضمن جهود واشنطن لوقف "الحرب الوحشية".

وقال بومبيو في تغريدة له: "نواصل اليوم حملة العقوبات التي تهدف إلى إجبار بشار الأسد ونظامه على وقف حربهم الوحشية ضد الشعب السوري".

وأضاف بومبيو أن ضغوط بلاده تهدف أيضًا إلى "تنفيذ الحل السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس رقم 2254. هذا هو السبيل الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تستهدف أفرادا وكيانات، وحذرت مستثمري الشرق الأوسط من التعامل مع دمشق.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الخارجية الأمريكي قوله: "أخضعنا زهير توفيق الأسد بالإضافة إلى نجله والفرقة الأولى للجيش العربي السوري وكذلك حافظ نجل بشار الأسد للعقوبات".

وأضاف أن نجل الرئيس وفرقة الجيش، كانا بين 14 هدفًا جديدًا لقانون حماية المدنيين بسوريا "قيصر"، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.