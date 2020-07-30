إيران تدعم فنزويلا في أزمتها بافتتاح سوبر ماركت في كاراكاس... فيديو

افتتح أول سوبر ماركت إيراني في فنزويلا أبوابه في العاصمة كاراكاس، بحفل تدشين حضره السفير الإيراني.

ومن المنتظر أن يوفر السوبر ماركت المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى التي يتم شحنها من إيران.

وشهدت الشهور الأخيرة، قيام طهران بشحن البنزين والنفط لمساعدة الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على إعادة تشغيل مصافيها النفطية.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية طاحنة ونقص في المواد الغذائية والبضائع مستمر منذ سنوات، في ظل فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات شديدة عليها.