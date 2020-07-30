عائلة تكتشف اختباء مهاجرين اثنين في صندوق السيارة... فيديو

فوجئت عائلة بريطانية، باختباء مهاجرين اثنين من أصل أفريقي داخل صندوق الأمتعة الموجود أعلى سطح السيارة خلال رحلة سياحية في فرنسا.

وكانت العائلة متوقفة في محطة استراحة بمنطقة نورماندي، حين سمعت ضجيجا منبعثا من صندوق الأمتعة الخاص بسيارتهم.

وحرصت العائلة على توثيق ما حدث بمقطع فيديو، حيث ذكر مسؤولون أن المهاجرين يبلغان من العمر 16 عاما وينحدران من إريتيريا وغينيا.

وغادر المهاجران المكان تاركين الأسرة في صدمة، قبل أن تتمكن الشرطة الفرنسية من القبض عليهم ثم أفرجت عنهما.

وقال السياح البريطانيون إنهم وصلوا إلى فرنسا عبر السيارة من خلال نفق "المانش" الذي يربط بين البلدين الأوروبيين، ثم قضيا ليلة في منطقة كاليس حيث يوجد الكثير من المهاجرين.