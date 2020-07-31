روحاني: أساليب البنك المركزي الإيراني مؤثرة في إجهاض الحظر الأمريكي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، إن أساليب البنك المركزي في توفير العملة الصعبة اللازمة لعبت دورا مؤثرا في إجهاض الحظر الأمريكي اللامشروع، ولا بدّ من متابعة ومواصلة هذا النهج.

ونقل الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية الإيرانية أن الرئيس روحاني استمع خلال حديث مع محافظ البنك المركزي مساء الجمعة إلى ايضاحاته حول تفاصيل عملية توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والضرورية، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وقال روحاني إن "توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام، بالتنسيق مع المصدرين والمستوردين وسائر الأجهزة، لعب دورا مؤثرا في إجهاض الحظر الأمريكي اللامشروع"، داعيا إلى مواصلة هذه الإجراءات.

وخلال الحديث، اطلع روحاني على أحدث إجراءات البنك المركزي للسيطرة على السيولة النقدية.

كما طلب الرئيس الإيراني من محافظ البنك المركزي تزويد الحكومة بالمقترحات اللازمة للتمويل غير التضخمي لمشاريع البناء والبنية التحتية والخدمات من السيولة الحالية للبلاد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن، أمس الخميس، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على إيران، تهدف للحد من إمدادها بالمعادن والمواد التي يمكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنشطتها الصاروخية المختلفة.

وقال بومبيو في بيان إن:

"وزارة الخارجية حددت اليوم 22 مادة تستخدم فيما يتعلق ببرامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية، ومن سينقل هذه المواد إلى إيران عن علم سيخضع من الآن للعقوبات الاميركية بموجب المادة 1245 من القانون (الأمريكي)، المتعلق بالحريات في إيران ومكافحة انتشار برنامجها النووي".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الأخيرة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران بما عرقل صادراتها الحيوية للنفط