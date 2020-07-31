ترامب: الولايات المتحدة تعمل مع روسيا للتوصل إلى اتفاق نووي

قال الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل مع روسيا للتوصل إلى اتفاق نووي، لافتا إلى أن واشنطن ستكون سعيدة بإبرامه.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا، تم بث خطابه على موقع البيت الأبيض على الإنترنت: "نحن نعمل الآن مع روسيا بشأن اتفاقية حظر الانتشار النووي. إذا صار لدينا شيء من هذا القبيل، فسيكون ذلك رائعا".

LIVE: President @realDonaldTrump participates in a roundtable https://t.co/k7WOSI7ey9 — The White House (@WhiteHouse) July 31, 2020

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة يمكنها العمل مع روسيا في قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسلام.

وقال بومبيو بعد محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "نحتاج للعمل مع روسيا في بعض القضايا".

وأضاف: "غدا، أعتقد أن فريقنا على الأرض سيبدأ العمل مع الروس في حوار استراتيجي، على أمل إنشاء الجيل التالي من اتفاقيات الحد من التسلح، كما فعل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان".

يشار إلى أنه عقد في فيينا خلال أيام 30-27 تموز/يوليو الماضي، مشاورات بين الوفدين الحكوميين الروسي والأمريكي، حيث ناقش الطرفان القضايا الملحة في مجال الأمن الدولي والحد من التسلح.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة "ستارت-3" الحالية، واقترحت أيضا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن بكين قالت إنها غير مهتمة بمثل تلك المفاوضات.

إلى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم 25 تموز/يوليو، أن الإدارة الأمريكية تربط مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) بانضمام الصين إلى محادثات الاستقرار الاستراتيجي.