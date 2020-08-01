إيران تعلن عن قمر صناعي جديد في غضون أشهر

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن "القمر الصناعي "ظفر 2" هو الآن قيد الإعداد وسيكتمل في غضون أشهر".

وقال رئيس جامعة العلم والصناعة الإيرانية جبار علي ذاكري، في تصريحات مع وكالة "فارس" الإيرانية، إن "القمر الصناعي "ظفر 2" هو الآن قيد الإعداد من قبل 93 من العلماء والنخبة الإيرانيين بصورة مباشرة، ومن المتوقع أن نكون بحاجة إلى عدة أشهر لإكمال المشروع".

وأضاف أن "موعد تسليم القمر الصناعي "ظفر 2" للمنظمة الفضائية ليس محددا لغاية الآن لأن القرار في هذا الصدد هو بيد المنظمة علما بأن العمل جار لإنجاز هذا المشروع الوطني ليل نهار".

وأوضح ذاكري أن "عددا كبيرا من الطلبة الجامعيين في المراحل الدراسية العليا يعملون بصورة غير مباشرة إلى جانب العلماء والنخبة الإيرانيين في صنع القمر الصناعي "ظفر 2".

وكان رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري أعلن، مؤخرا، أن بلاده بصدد صنع قمر صناعي استشعاري بدقة متر واحد، لوضعه في مدار حول الأرض على بعد 500 - 600 كم، كما أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن طهران لديها القدرة على تحديد هدف لوضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم.