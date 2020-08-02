بايدن: كورونا كشفت حقيقة العنصرية في أمريكا

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عنصرية ممنهجة، مؤكدا على أهمية اقتلاع هذا الشيء من جذوره.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، سلطت الضوء على حقيقة التفاوت في الحقوق، الذي يعاني منه مجتمعنا"، مضيفا: "لقد استشرى هذا الوباء في أمتنا منذ وقت طويل".

وتابع: "يجب علينا أن نعمل للتأكيد على حصول المحتاجين على ما يريدونه"، مضيفا: "يجب علينا اقتلاع العنصرية الممنهجة من جذورها".

وأوضح بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، في انتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أن العنصرية الممنهجة هي السبب الرئيسي في غياب المساواة بين أفراد المجتمع الأمريكي.

ويشن الديمقراطيون هجوما متواصل على إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، ويتهمونه بالفشل في مواجهة الأزمة، معتبرين أن سوء إدارته تسبب في إلحاق الضرر بملايين الأمريكيين وجعل أمريكا الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات.

This pandemic has put a bright light on the disparities that have plagued our nation for too long. We’ve got to make sure these communities get the help they need now — and root out the systemic racism that created these inequalities in the first place. https://t.co/KZZx2T9ojT — Joe Biden (@JoeBiden) August 2, 2020

ويطالب الديمقراطيون وفي مقدمتهم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، بتوفير رعاية صحية متكاملة ودعم لكل الأمريكيين.

ويعتبر ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، أن الديمقراطيين يريدون تشويه صورته وأنهم يستغلون أزمة كورونا للوصول إلى هدفهم وكسب أصوات الناس في الانتخابات المقبلة.

وتجاوز عدد مصابي كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية 4 ملايين و500 ألف شخص، بينهم أكثر من 153 ألف حالة وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 17 مليون مصاب، بينهم أكثر من 679 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.