صحيفة: بابا الفاتيكان السابق مريض بشدة

أفاد تقرير إعلامي، اليوم الاثنين، أن بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر مريض بشدة بعد عودته إلى الفاتيكان من زيارة لألمانيا.

وقال بيتر زيفالد، كاتب سيرة البابا البالغ من العمر 93 عاما، لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، إن بنديكت صار هزيلا للغاية وصوته يُسمع بالكاد.

وجاء في التقرير أن البابا السابق المولود في ألمانيا بدا متفائلا في لقاء مع زيفالد يوم السبت، وقال إنه قد يعود للكتابة إذا استعاد قوته.

وقال التقرير إن بنديكت مصاب بالحزام الناري.

وعاد بنديكت إلى ولاية بافاريا الألمانية مسقط رأسه في يونيو/ حزيران لزيارة شقيقه المريض جورج راتسينجر الذي وافته المنية بعد ذلك بقليل عن عمر 96 عاما.

وكانت هذه أول مرة يسافر فيها بنديكت إلى خارج إيطاليا منذ عام 2013 عندما استقال من البابوية.