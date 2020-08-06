المفوضية الأوروبية: قدمنا 33 مليون دولار مساعدات طوارئ للبنان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها أجرت اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، لبحث سبل دعم لبنان عقب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وكتبت أورسولا على "تويتر"، اليوم الخميس: "تحدثت مع الرئيس حسان دياب ونقلت له تعازي الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب اللبناني".

وتابعت: "ستخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ الأولية مع النظر في تقديم المزيد من الدعم".

وقالت إنه تم "تفعيل نظام خرائط كوبرنيكوس العامل عبر الأقمار الاصطناعية للمساهمة في تقييم مدى الضرر، وبالإضافة إلى هذه الجهود، تخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ القصوى، والدعم والمعدات الطبية، وحماية البنى التحتية الحيوية".

وقالت: "ستنظر المفوضية في تقديم المزيد من الدعم على أساس تقييم الاحتياجات الإنسانية القائمة".

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس انفجار ضخم، جعل المدنية تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 137 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب وتشرد ما يقارب 250 ألف شخص، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض.

تحدثت مع الرئيس حسان دياب @Hassan_B_Diab ونقلت له تعازي الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب اللبناني. وستخصص المفوضية الأوروبية أكثر من 33 مليون يورو لتلبية احتياجات الطوارئ الأولية مع النظر في تقديم المزيد من الدعم: https://t.co/NgWsWX1omL#لبنان #بيروت pic.twitter.com/sT7LHhgVAm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 6, 2020

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، الثلاثاء، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.