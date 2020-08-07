"سبيس إكس" تطلق 57 قمرا صناعيا... فيديو

أعلنت شركة "سبيس إكس"، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ "فالكون 9" يحمل 57 قمرا صناعيا صغيرا "ستارلينك"، من محطة رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر موقع الشركة أنه بعد التأجيل المتكرر تم إطلاق قمرين صناعيين تابعين لشركة "بلاك سكاي" إلى جانب 57 قمرا صناعيا "ستارلينك".

ويعد إطلاق "سبيس إكس" لأقمار "ستارلينك" هو الثامن هذا العام، والعاشر من هذه المهمة في المجموع (11 إذا دخل في الحسبان إطلاق نموذجين أوليين من ستارلينك في فبراير/شباط 2018).

وقامت الشركة بإطلاق 500 قمر صناعي "ستارلينك" حتى الآن ويمكن أن يصل عدد الأقمار إلى 12 ألف عند انتهاء المهمة. وتعرضت ستارلينك لانتقادات علماء الفلك بسبب شدة توهج أقمارها عند الإطلاق وتتخذ سبيس إكس تدابيرا لإصلاح ذلك.

وتعتبر هذه هي الرحلة الخامسة للصاروخ "فالكون 9" الحامل للأقمار وهو قادر على إنجاز عشر رحلات في المجموع. وتهدف كوكبة ستارلينك من الأقمار الصناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت كما ستعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.