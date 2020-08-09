روحاني: كورونا قد يستمر في إيران لمدة عام وعلينا التعايش معه

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن تفشي وباء "كوفيد-19" قد يستمر لستة أشهر أو سنة، مشددا على أهمية التعايش مع الوباء مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

طهران- سبوتنيك. وذكر روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم الأحد "قد يستمر هذا الوضع (تفشي كوفيد-19) لستة أشهر أو لمدة عام ويجب أن نستعد لذلك".

وتابع "علينا متابعة حياتنا اليومية إلى جانب الالتزام بالإجراءات الصحية ويجب أن نضع برامج لاستمرار الحياة طبيعية في ظل استمرار وجود الفيروس مع الحفاظ على تنفيذ البروتوكولات الصحية".

وأعلنت إيران، أمس السبت، تسجيل 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 132 مصابا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يعد المعدل الأدنى منذ نحو شهر، وأكدت قدرتها على إنتاج لقاح فعال ضد الفيروس القاتل.

وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في إفادتها اليومية حول تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد وجهود مواجهته، "تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" ليبلغ الإجمالي 324692 إصابة، كما تم تسجيل 132 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي 18264 حالة".

وأضافت أنه "بلغ إجمالي المتعافين 282122 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزية 4148 حالة".