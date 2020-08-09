الاتحاد الأوروبي يجهز آلية لمواجهة العقوبات ضد "التيار الشمالي - 2"

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدرر، إن الاتحاد الأوروبي يطور آلية لمواجهة العقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" .

ونقلت وسائل إعلام روسية عن إيدرر قوله، اليوم الأحد:"فيما يتعلق بالإجراءات المضادة، تعمل المفوضية الأوروبية على تدابير تعزيز السيادة المالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي.. وسوف تضع الأساس لآلية مواجهة العقوبات وستزيد أيضًا من قدرة الاتحاد الأوروبي على الصمود أمام العقوبات المفروضة من قبل دول ثالثة".

في وقت سابق، أرسل ثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، خطابًا طالبوا فيه المسؤول عن الميناء في مدينة ساسنيتز الألمانية، بوقف العمل لدعم بناء المشروع الروسي "التيار الشمالي-2"، وإلا فإن الميناء مهدد بالعقوبات الأمريكية، التي ستؤدي إلى "تدميره المالي".

وأشار البوندستاغ إلى أن تهديدات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يمكن اعتبارها مرحلة جديدة في تصعيد الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ويشار إلى أن "التيار الشمالي-2" هو مشروع لمد أنبوب الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.