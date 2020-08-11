واشنطن تدين اعتقال قطب الإعلام جيمي لاي في هونغ كونغ

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقال قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي في هونغ كونغ، داعية الصين إلى إلغاء قانون الأمن القومي.

موسكو - سبوتنيك. وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "جيمي وزملاؤه، هو صوت قوي للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها بكين لشعب هونغ كونغ، لكنها تهاجمها الآن بشكل منهجي".

وأضاف روبرت: "هذه الاعتقالات.. تعتبر انتهاكا آخر لالتزامات بكين تجاه سكان هونغ كونغ والعالم. هذه الاعتقالات تعتبر أيضا محاولة واضحة لتهديد المؤيدين للديمقراطية والشخصيات المعارضة، ومحاولة لقمع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة في هونغ كونغ."

ولفت روبرت، إلى أن واشنطن، تدعم جيمي قائلا: "نحن ندعم جيمي لاي وأبنائه وزملائه، وندعو بكين لإلغاء قانون الأمن القومي وإعادة سيادة القانون على الفور في هونغ كونغ".

هذا واعتقلت السلطات في هونغ كونغ قطب الإعلام وأحد أبرز الشخصيات المؤيدة للديمقراطية في المدينة، جيمي لاي، أمس الاثنين، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين.



وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية، بأن أن لاي اعتقل بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية، وهي إحدى الجرائم الجديدة المتعلقة بالأمن القومي.