بعد واقعة إطلاق النار...اليونان تطالب تركيا بسحب سفينتها من الجرف القاري

طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، تركيا بسحب سفينتها من الجرف القاري اليوناني.

وقال ديندياس، في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي: "اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها. ندعو تركيا إلى مغادرة الجرف القاري اليوناني على الفور".

وأعلن خفر السواحل التركي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص ، أحدهم في حالة خطرة، جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني.

وجاء في بيان لخفر السواحل التركي: "إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة جراء إطلاق عناصر من البحرية اليونانية النار على زورق مدني".

وأضاف البيان: "كان على متن الزورق الذي استهدفته البحرية اليونانية مواطنان تركيان ومواطن سوري".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده "ستواصل التنقيب في مناطق جديدة شرقي البحر المتوسط نهاية أغسطس/ آب الجاري".

وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، في أنقرة: "سنواصل أعمال البحث الزلزالي والتنقيب في مناطق جديدة بعد ترخيصها شرقي البحر المتوسط نهاية آب/ أغسطس الجاري". وأضاف: "كنا قد رسمنا الحدود الغربية لجرفنا القاري بعد ترخيصها".

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء أمس الاثنين، خريطة المنطقة التي تقوم سفينة "أروج رئيس" بأعمال مسح زلزالي ضمن حدودها البحرية في المتوسط.