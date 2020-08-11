القوات الجوية الأمريكية تكمل تحديث مطار قاعدة إيماري الإستونية

أفادت السفارة الأمريكية في تالين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الجوية الأمريكية أكملت تحديث المطار التابع لقاعدة إيماري الجوية الإستونية بالقرب من تالين، وذلك من خلال تجهيز منطقة وقوف إضافية لـ 12 طائرة عسكرية.

هلسنكي- سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان: "أكملت القوات الجوية الأمريكية تحديث المطار التابع للقاعدة الجوية الإستونية في أماري بالقرب من تالين، بتجهيز منطقة وقوف إضافية لـ 12 طائرة عسكرية. بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع 10.8 مليون دولار. وتم تمويل المشروع من قبل مبادرة الردع الأوروبية التي تم التقدم بها في عام 2014".

ووفقا للسفارة الأمريكية، فقد قدمت الولايات المتحدة أكثر من 190 مليون دولار لإستونيا منذ عام 2015 في إطار التعاون المشترك في مجال الدفاع.

ولا تملك دول البلطيق طائرات مناسبة للقيام بتنفيذ مهام الدوريات الجوية، لذلك، منذ نيسان/ أبريل 2004 (بعد انضمامها إلى الناتو)، بدأت طائرات دول حلف شمال الأطلسي، التي تتخذ من ليتوانيا مقراً لها في مطار زوكنيا، على بعد خمسة كيلومترات من سياولياي، بحماية أجواء هذه الدول. ومنذ عام 2014، أصبحت قاعدة إيماري الجوية مطارا إضافيا لنشر طائرات الناتو.