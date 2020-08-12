وزير الخارجية الألماني يصل إلى بيروت

وصل وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، على رأس وفد رسمي، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، كان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، وسفير ألمانيا جورج بيرغلين ووفد من السفارة.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق، أنها سوف تقدم مساعدات إلى لبنان في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت

وقالت إن برلين تقف بجوار بيروت في "تلك اللحظات الصعبة"، وأن ألمانيا تعمل على عرض الدعم الفوري للبنان.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وقد أودى هذا الانفجار حتى الساعة بحياة 171 شخصا وأصيب أكثر من 6 آلاف شخص.

وعقب حدوث الكارثة، ناشدت السلطات اللبنانية الدول الصديقة بتقديم يد العون للبنان للخروج من أزمته.