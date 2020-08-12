حادث قطار في اسكتلندا وأنباء عن إصابات خطيرة... صور وفيديو

أبلغت السلطات الاسكتلندية عن وقوع إصابات خطيرة جراء خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من منطقة ستونهافين في أبردينشاير باسكتلندا، بسبب العواصف التي ضربت البلاد.

وبحسب التقارير الأولية، تسببت العواصف والرياح القوية التي حدثت في البلاد بخروج القطار عن مساره، ما سبب تحطم العربة الرئيسية وبعض العربات الخلفية.

Things not looking too good at the #Stonehaven train crash site. pic.twitter.com/8lzvlGm6Su — James #conservative voice 🇬🇧😷🇺🇸 (@JamesHesp) August 12, 2020

وتحركت السلطات على الفور بعد تلقيها بلاغا بوقوع الحادث، حيث تم استدعاء حوالي 30 سيارة إسعاف مزودة بالفرق الطبية بالإضافة إلى طيارات الإسعاف الجوي إلى مكان الحادث، بحسب "بي بي سي".

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94 — Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020

ووصفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الحادث بأنه "حادث خطير للغاية" وقالت إن هناك تقارير أولية عن "إصابات خطيرة" بين المسافرين.

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في حدوث فيضانات واضطرابات في الطرقات والسكك الحديدية في مناطق كثيرة من وسط وشرق اسكتلندا.