فيضانات الصيف تكلف الصين 25 مليار دولار

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين صينيين، مشيرة إلى أن الفيضانات ضربت وسط وجنوب البلاد وتسببت في فيضانات بمجاري الأنهار الرئيسية في البلاد كما اجتاحت مدنا كبرى.
يستعد سد "الممرات الثلاثة" الصيني العملاق لمواجهة موجة جديدة من الفيضانات العارمة، التي من المتوقع أن تصل السد غدا الجمعة، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أوضحت أن هذا السد يقع في مقاطعة هوبي بوسط الصين.
وتابعت: "بحسب الرصد الجوي الأولي، سيصل تدفق المياه الداخلي لأكثر من 50 ألف متر مكعب كل ثانية بعد تساقط امطار غزيرة اجتاحت المجاري العليا لنهر اليانغتسي".
واعترفت بكين، الشهر الماضي، أن سد "الممرات الثلاثة" الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومتر، والممتد على نهر يانغتسي في مقاطعة هوبي "تشوه قليلا" بعد الفيضانات القياسية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مشغل أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم، قوله إن بعض الأجزاء غير الهيكلية والمحيطة من السد قد انهارت.
وحدث التشوه عندما بلغ الفيضان من المقاطعات الغربية بما في ذلك سيتشوان وتشونغتشينغ على طول الروافد العليا لنهر يانغتسي ذروة قياسية بلغت 61 ألف متر مكعب في الثانية، وفقا للشركة المشغلة للسد، والمملوكة للحكومة الصينية.
وتم إجلاء 95 ألف ساكن قبل استخدام منطقة تحويل مياه الفيضانات بمساحة 180 كيلومترا مربعا فى مقاطعة انهوى لتنظيم جريان مياه العواصف الشهر الماضي.
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