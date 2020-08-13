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    فيضانات آسيا - الصين 18يوليو 2020

    فيضانات الصيف تكلف الصين 25 مليار دولار

    © AFP 2020 / Hector Retamal
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    تسببت الفيضانات الصيفية، التي تجتاح العديد من المناطق الصينية في خسائر مباشرة تقدر بـ 25 مليار دولار، بينما راح ضحيتها نحو 219 شخصا بين قتيل ومفقود.

    ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين صينيين، مشيرة إلى أن الفيضانات ضربت وسط وجنوب البلاد وتسببت في فيضانات بمجاري الأنهار الرئيسية في البلاد كما اجتاحت مدنا كبرى.

    سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020
    © AP Photo / Zheng Jiayu/Xinhua
    موجة فيضانات جديدة تهدد أكبر سد هيدروليكي في العالم
    وأدت الفيضانات إلى تدمير نحو 54 ألف منزل، وتسببت في خسائر تقدر بـ 25.7 مليار دولار، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الخسائر الحالية تزيد بنحو 15 في المئة عن إجمالي الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات خلال السنوات الخمس الماضية.

    يستعد سد "الممرات الثلاثة" الصيني العملاق لمواجهة موجة جديدة من الفيضانات العارمة، التي من المتوقع أن تصل السد غدا الجمعة، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، التي أوضحت أن هذا السد يقع في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

    وتابعت: "بحسب الرصد الجوي الأولي، سيصل تدفق المياه الداخلي لأكثر من 50 ألف متر مكعب كل ثانية بعد تساقط امطار غزيرة اجتاحت المجاري العليا لنهر اليانغتسي".

    واعترفت بكين، الشهر الماضي، أن سد "الممرات الثلاثة" الذي يبلغ طوله 2.4 كيلومتر، والممتد على نهر يانغتسي في مقاطعة هوبي "تشوه قليلا" بعد الفيضانات القياسية.

    ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مشغل أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم، قوله إن بعض الأجزاء غير الهيكلية والمحيطة من السد قد انهارت.

    سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020
    © AP Photo / Wang Gang/Xinhua
    سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020

    وحدث التشوه عندما بلغ الفيضان من المقاطعات الغربية بما في ذلك سيتشوان وتشونغتشينغ على طول الروافد العليا لنهر يانغتسي ذروة قياسية بلغت 61 ألف متر مكعب في الثانية، وفقا للشركة المشغلة للسد، والمملوكة للحكومة الصينية.

    وتم إجلاء 95 ألف ساكن قبل استخدام منطقة تحويل مياه الفيضانات بمساحة 180 كيلومترا مربعا فى مقاطعة انهوى لتنظيم جريان مياه العواصف الشهر الماضي.

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    هطول الأمطار, فيضانات, الصين
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