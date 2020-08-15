ترامب: لن أشارك على الأرجح في القمة التي دعا إليها بوتين بشأن إيران قبل الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه من غير المرجح أن يدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بعقد قمة عبر الإنترنت بشأن إيران قبل الانتخابات.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي ردا على سؤال ذي صلة "على الأرجح لا، أعتقد أننا سننتظر حتى تنتهي الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه "لم يتم إخباره حتى الآن بخصوص القمة الروسية التي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقدها بشأن إيران".

وأشار بوتين، في بيان نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، الجمعة، إلى أن المناقشات حول إيران في مجلس الأمن تزداد حدة وتسمع "اتهامات لا أساس لها موجهة إلى إيران"، إضافة إلى مواصلة الجهود لبلورة مشاريع قرارات تهدف إلى "نسف القرارات السابقة التي تبناها مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

وأكد الرئيس الروسي، تمسك موسكو الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، المتمثل بخطة العمل الشاملة المشتركة، "والذي كان التوصل إليه في عام 2015 إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بإبعاد تهديد نشوب صراع مسلح وعزز نظام عدم انتشار السلاح النووي".

وذكر بوتين بأن روسيا عرضت في عام 2019، رؤيتها المجددة للأمن في منطقة الخليج والتي رسمت الطرق العملية لحل المشكلات في هذه المنطقة بصورة فعالة، معربا أن "المشكلات يمكن تجاوزها في حالة تعاطي كل طرف مع مواقف الآخر باهتمام ومسؤولية، والعمل بروح الاحترام ومبدأ الجماعية".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد دعا الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة بسبب ملف حظر الأسلحة على إيران.

كما دعا نيبينزيا إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد قمة سباعية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران حول برنامج طهران النووي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه.

وقال بومبيو، اليوم السبت: "رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكدت إيران يوم الاثنين الماضي، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.