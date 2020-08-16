شريك في الائتلاف الحاكم بنيوزيلندا يطالب بإرجاء الانتخابات بسبب كورونا

دعا نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي، ونستون بيترز، اليوم الأحد، إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر أيلول، في ظل عودة ظهور مرض كوفيد-19 المفاجئ في البلاد، مما زاد الضغط على رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لتأجيل الاقتراع.

وقال بيترز، زعيم حزب نيوزيلندا أولا، في رسالة لأرديرن إن عودة ظهور الإصابات في أوكلاند الأسبوع الماضي- بعد أن كانت البلاد خالية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد لمدة 102 يوم- تضعف القدرة على إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" في 19 سبتمبر/ أيلول، وفقا لـ "رويترز".

واقترح بيترز 17 أكتوبر/ تشرين الأول و21 نوفمبر/ تشرين الثاني تاريخين بديلين. وكان قد سلم الحكومة إلى حزب العمل بزعامة أرديرن من خلال اتفاق ائتلافي بعد انتخابات 2017 التي لم يحقق الحزب الوطني أو العمال أغلبية فيها.

وسجلت نيوزيلندا اليوم الأحد 13 إصابة مؤكدة بكورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 69. وفرضت أرديرن الأسبوع الماضي عزلا عاما على أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد ويسكنها 1.7 مليون نسمة، لمدة أسبوعين.

ويريد الحزب الوطني المعارض أيضا تأجيل الاقتراع، على أمل أن تفقد أرديرن، التي نالت إشادة كبيرة لقضائها على الجائحة، بعض بريقها بمجرد أن تبدأ المصاعب الناجمة عن إغلاق أوكلاند في الظهور.

ومن المقرر أن تتخذ أرديرن، التي يُنظر إليها على أنها تقاوم إلى حد بعيد دعوات التأجيل، قرارها بحلول غد الاثنين.