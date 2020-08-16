جاويش أوغلو: شعبنا هو صاحب القرار في تغيير رئيس الجمهورية وليس شخص أمريكي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات له اليوم الأحد، أن الشعب التركي هو صاحب القرار في تغيير رئيس الجمهورية وليس شخص أمريكي.

وفي تعليق على تصريحات سابقة لمرشح الرئاسة الأمريكية جون بايدن، أكد أوغلو أن الشعب التركي هو صاحب القرار بتغيير الحكومة أو رئيس الجمهورية، وليس شخص يعيش في أمريكا.

#عاجل | #تشاووش_أوغلو حول تصريحات #بايدن: شعبنا هو صاحب القرار في تغيير الحكومة أو رئيس الجمهورية وليس شخص من أمريكا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 16, 2020

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، شدد أوغلو على رفض بلاده "كليا" الإملاءات الأمريكية معتبرا أنها "تصريحات تنم عن جهل بالأمة التركية".

#عاجل | #تشاووش_أوغلو حول تصريحات #بايدن: نرفض مثل هذه الإملاءات كلياً وهي تصريحات تنم عن جهل بالأمة التركية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 16, 2020

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي عقب اجتماعه مع نظره الأمريكي مايك بومبيو، حيث ناقش الطرفان، اليوم، أزمة المناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط، بعد احتدام الخلاف بين أنقرة من ناحية وأثينا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

وعقب الاجتماع في سانتو دومينغو في جمهورية الدومنيكان، قال بومبيو في تغريدة على "تويتر" إنهما ناقشا "الحاجة الملحة للحد من التوتر"، وقال جاويش أوغلو في إفادة إعلامية بعد ذلك إنه شرح "القضية المشروعة" التي تتبناها تركيا في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد هاجم في وقت سابق من اليوم، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن بسبب تصريحات أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حول الانتخابات في تركيا والتي دعا فيها لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.