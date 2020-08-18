مجلس المعارضة البيلاروسي لا ينوي الاستيلاء على السلطة بطرق غير شرعية

أعلنت مصادر مقربة من المرشحة الرئاسية للانتخابات البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، أن مجلس تنسيق المعارضة في بيلاروس لا يهدف إلى الاستيلاء على السلطة بوسائل غير شرعية وغير دستورية.

مينسك – سبوتنيك. وأعلنت تيخانوفسكايا بعد الانتخابات الرئاسية، التي لم تعترف بنتائجها، عن تشكيل مجلس تنسيق لنقل السلطة، وأوضحت أن المجلس سيتألف من 70 شخصًا.

وأكد المصدر أن "المجلس التنسيقي يعمل على أساس المبادئ الأساسية لدستور جمهورية بيلاروس، ولا يضع لنفسه هدف الاستيلاء على سلطة الدولة بوسائل غير دستورية، ولا يدعو إلى تنظيم إجراءات تنتهك النظام العام".

وقال المتحدث باسم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في تعليقه على إنشاء المجلس من قبل المعارضة، إن السلطات البيلاروسية لديها إجراءات كافية لتهدئة "بعض المتهورين".

وأعلنت المرشحة الرئاسية لبيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا في وقت سابق، استعدادها لتحمل كافة المسؤوليات والعمل خلال هذه الفترة كزعيمة وطنية حتى يهدأ البلد ويعود إلى حياته الطبيعية.

تصريحات تيخانوفسكايا، جاءت في رسالة مصورة نشرتها على موقع "يوتيوب"، أكدت فيها ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين وإعداد أسس تشريعية وشروط تنظيم انتخابات جديدة تكون نتائجها مقبولة دون قيد أو شرط من المجتمع الدولي.