إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 22 مليونا

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حاجز الـ 22 مليونا حول العالم.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، المتخصصة في إحصائيات كوفيد-19 حول العالم، فإن الإصابات بلغت 22 مليونا وأكثر من 46 ألف مصاب.

وأشارت الجامعة إلى أن حالات التعافي تخطت حاجز الـ 14 مليونا و20 ألف حالة عالميا.

فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 على مستوى العالم إلى 778557 .

وتمتلك الولايات المتحدة ربع الإصابات والوفيات العالمية بحوالي 5 ملايين و480 ألف مصاب وما يلامس 172 ألف حالة وفاة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بـ (3,407,354) إصابة وما يقارب 110 آلاف وفاة.



وتحل الهند في المرتبة الثالثة بما يقترب من ثلاثة ملايين إصابة (2,702,742)، و51.797 وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.



وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.