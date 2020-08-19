فرار جماعي في الظلام بكاليفورنا بعد وصول الحرائق إلى المناطق المأهولة... صور وفيديو

تسبب اقتراب حرائق الغابات من المناطق السكنية في بعض مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية بحدوث نزوح جماعي من بعض مناطق الولاية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء خوفا من تقدم النيران.

وقالت السلطات الأمريكية إن حرائق الغابات كانت تتقدم بشكل سريع باتجاه المناطق المأهولة بالسكان في شمال كاليفورنيا في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما دفع الناس للفرار في الظلام.

Breaking: Firefighters are battling 7 different fires in Napa County and Sonoma County in California after a rare lightning storm yesterday. Around 1,900 structures are threatened. pic.twitter.com/OCMI5rWQL8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 19, 2020

وبحسب "سي إن إن" أخلت السلطات بعض المنازل من العائلات في الغرب من فاكافيل، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة بين سان فرانسيسكو وساكرامنتو.

وبحسب تصريحات المسؤولين في الشرطة "هناك العديد من المواقع التي يحاول الناس الخروج منها، ونحن نعمل بجهد للوصول إليهم". لم يتضح على الفور عدد الأشخاص المصابين.

@realDonaldTrump INVESTIGATE THESE FIRES sir bet you find they were no accident let it all burn to the ground in California & they wont have anything to commit arson fraud with anymore. Californians are real sick of these maniacs burning their own towns & cities for federal funds pic.twitter.com/KxvIm9eWDf — THeSeedFactory (@he_seed) August 19, 2020

ويعتبر هذا الحريق من بين عشرات الحرائق المشتعلة في أجزاء من الولاية، والتي ترافقت مع موجة حر شديد وانقطاع بالتيار الكهربائي.

Dramatic footage from the ground shows rapidly growing Lake Fire burning in California as it expands to 10,000 acres, with evacuations ordered. https://t.co/oge9kWXqQ9 pic.twitter.com/mRFHQql37e — ABC News (@ABC) August 13, 2020

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ على مستوى الولاية يوم الثلاثاء الماضي بهدف تخصيص جميع المواد المتاحة "لمكافحة الحرائق المشتعلة في جميع أنحاء الولاية والتي تفاقمت بسبب آثار موجة الحر التاريخية على الساحل الغربي والرياح العاتية".