الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعلق على تحويل كنيسة أخرى في تركيا إلى مسجد

أعلن نائب رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو، نيكولاي بالاشوف، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية لا تفي بوعودها حول إبقاء إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية لآيا صوفيا وتظهر عدم الاهتمام بالقيم الثقافية المسيحية.

وقال بالاشوف لوكالة "سبوتنيك"، معلقا على تحويل دير تشورا في إسطنبول إلى مسجد: "يبدو أن القيادة التركية مستعدة لمواصلة تجاهل القيمة العالمية لتراث بيزنطة المحتلة، الغريبة على فهمها".

وأشار المتحدث إلى أن "وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإبقاء إمكانية الوصول إلى القيم الثقافية في كنيسة آيا صوفيا لا يُنفذ عمليا".

وأوضح أن "بعض أقسام المبنى بقيت غير متاحة، وهناك قيود على دخول النساء إلى داخل الكنيسة التي تم تحويلها إلى جامع، ومن المستحيل رؤية القيم الثقافية الرئيسية للكنيسة من الأماكن المتاحة لهن".

وكانت إدارة شؤون الأديان التركية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، لـ"سبوتنيك"، أن دير تشورا في إسطنبول سيتم تحويله إلى مسجد للصلاة.