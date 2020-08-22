ترامب: الأمريكيون السود ساعدوني على الفوز في 2016

كشفت صحف أمريكية أن دونالد ترامب قد عبر عن سعادته بالإقبال المنخفض للناخبين السود على التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مؤكداً أن ذلك قد ساعده فعلاً على الفوز.

وبحسب مجلة "politico"، فإن الرئيس المنتخب حينها عقد اجتماعاً مغلَقاً مع مجموعة من قادة المجتمع المدني، في ناطحة سحاب "ترامب تاور"، وذلك قبل أيام من تنصيبه رسمياً، سألهم خلاله عما إذا كانوا قد "اندهشوا" من خسارة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، متباهياً بفوزه.

وقال ترامب: "الكثير من المواطنين السود لم يشاركوا في التصويت لأنهم أعجبوا بي، وهذا رائع بقدر الفوز نفسه"، بحسب المجلة.

تأتي هذه التعليقات المُسرَّبة في الوقت الذي يعاني فيه ترامب لحشد تأييد واسع النطاق بين المصوتين السود، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حيث يوضح استطلاع رأي حديث أنَّ المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بادين يتفوق على ترامب بنسبة تأييد 89% مقابل 8% للرئيس الحالي داخل هذه الشريحة.

وبالنسبة للناخبين السود الذين أدلوا بأصواتهم في 2016، ففضلت الغالبية العظمى منهم هيلاري. ووفقاً لاستطلاع آراء المصوتين خارج اللجان الانتخابية، فقد تفوقت هيلاري بـ80 نقطة على ترامب بين الكتلة الانتخابية.