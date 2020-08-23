الرئيس الأوكراني: لو كنت مكان لوكاشينكو سأعقد انتخابات جديدة لتهدئة الشعب

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه لو كان مكان نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، كان سيعقد انتخابات جديدة لتهدئة الشعب.

موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة يورونيوز: "دعونا نتظاهر بأنني واثق من نفسي، وواثق بالناخبين، وأنني شخص موثق. كيف يمكنني تهدئة الجميع؟ سأقول بالتأكيد: "سيكون هناك تصويت جديد في غضون شهر. وسأخوض انتخابات جديدة. وكل من يريد المنافسة فليتفضل!".

وأضاف زيلينسكي: "إذا فاز لوكاشينكو (مرة أخرى)، سيفوز، إذا فاز شخص آخر، فسيكون شخصا آخر. لكن الجميع سيكونون هادئين، دون دماء، سيكون ذلك عادلا وسيدخل التاريخ".

هذا وتشهد بيلاروس مظاهرات احتجاج حاشدة، وتم في الأيام الأولى، قمع هذه الاحتجاجات من قبل قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا في بيلاروس وفاز فيها الرئيس لوكاشينكو.

وبحسب البيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى. كما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أن أعمال الشغب أسفرت عن أصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.