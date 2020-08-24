وزير خارجية ألمانيا: نتطلع إلى التحرك بسرعة في عملية مينسك الخاصة بـ"دونباس"

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، بأن برلين تتطلع للتحرك بسرعة في عملية مينسك لحل الوضع في دونباس، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى كييف مرتبطة بهذا الموضوع.

وقال ماس قبيل توجهه إلى أوكرانيا: "نريد أن نتحرك بشكل أسرع في عملية مينسك، لذلك أنا ذاهب اليوم إلى كييف"، لافتا إلى أن زيارته تصادف في يوم استقلال أوكرانيا... والذي يعتبر، وفقا له، حافزا لمواصلة العمل المكثف لحل النزاعات القائمة، ولا سيما في شرق أوكرانيا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.